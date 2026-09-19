Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nin ikinci gününde, gastronominin birleştirici gücünü ortaya koyan renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Başkan Vekili Şahin Biba, 'Lezzete Engel Yok Yarışması'na katılarak özel gereksinimli bireylerin mutfaktaki heyecanına ortak oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, ikinci gününde 7'den 70'e tüm vatandaşları gastronomi çatısı altında buluşturmaya devam ediyor. Festival kapsamında oluşturulan 'Yarışma Alanı' da gün boyunca aşçılık yarışmalarından özel etkinliklere, üniversitelilerin mücadelesinden mutfak eğitimlerine kadar birçok programa ev sahipliği yaptı.





BAŞKAN VEKİLİ BİBA İLE ENGELSİZ LEZZETLER

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Aşçılar Derneği ve Engelsiz Yaşam Okulu katkılarıyla düzenlenen 'Lezzete Engel Yok Yarışması'nda aşçılarla bir araya geldi. Özel gereksinimli bireylerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği etkinlikte, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast da yarışmacıların heyecanına ortak oldu. Başkan Vekili Biba, özel gereksinimli bireylerle sohbet ederek yemeklerin hazırlanma ve pişirme süreçlerini yakından inceledi. Yarışmacılara en sevdikleri yemekleri soran Biba, kendi favorisinin ise menemen olduğunu söyledi. Samimi anların yaşandığı etkinlikte Biba, tüm katılımcıları Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı'nda ağırlama sözü verdi. Yapılan yemeklerin jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından birinci, ikinci ve üçüncü olan gruplara Başkan Vekili Şahin Biba tarafından ödül verildi. Başkan Vekili Biba, programın sonunda yarışmacılara, kazanmanın değil; paylaşmak ve eğlenceli vakit geçirmenin önemli olduğunu hatırlattı.





GÜN BOYU ETKİNLİKLER

Gastronomi tutkunları gün boyunca Yarışma Alanı'nda yapılan etkinliklerde hünerlerini sergiledi. 'Profesyonel Aşçılar Yarışıyor' ve 'Üniversiteliler Arası Yıldızlar Takımı Kapalı Kutu Yemek Yarışması' aşçıların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, Akademisyen Şef Doç. Dr. Turgay Bucak'ın gerçekleştirdiği 'Mutfağın Ufak Sırları' başlıklı Master Class eğitimi, katılımcılara mutfakta fark oluşturan püf noktalar ve pratik bilgiler sundu.