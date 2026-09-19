A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı 4 karşılaşma için pazartesi günü toplanacak.

ANKARA (İGFA) - A Milli Takımımız, 26 Eylül Cuma 21.45'te Kocaeli'de Fransa ile, 28 Eylül Pazartesi 21.45'te İtalya ile Bursa'da, 2 Ekim Cuma 20.45'te Belçika ile Liege'de, 5 Ekim Pazartesi ise 20.45'te İtalya ile Bologna'da karşılaşacak. Karşılaşmalar, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 21 Eylül Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Yoğun tempo ve zorlu maçlardan galibiyet hedefleyen A Milli Takımımız'ın aday kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.