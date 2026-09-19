27 yıl önce 17 Ağustos gecesi asrın felaketiyle büyük acılar yaşayan Sakarya'da, 'mahalle bazlı dönüşümün' ilk örneği tarihte ilk kez fiilen başladı. Hak sahiplerinin %91'inin uzlaşısıyla Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Projesi'nde 718 bağımsız yapının kentsel dönüşümü için ilk bina yıkıldı ve ilk kepçe darbesi vuruldu.

SAKARYA (İGFA) - 1999'da meydana gelen asrın felaketinde büyük acılar yaşayan Sakarya'da 'mahalle bazlı kentsel dönüşüm' tarihte ilk kez fiilen başladı.

Tarihi adım atıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın 'Bu şehrin en büyük gerçeği depremdir' sözleriyle başlayan Tığcılar 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde tarihi adım bugün itibarıyla atıldı.

Dönüşümün ilk ayağı olan Tığcılar'da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm programıyla yıkım için ilk kepçe vuruldu ve %91 gibi rekor bir uzlaşı oranına ulaşılan 718 bağımsız bölüm kentsel dönüşüme alındı.

Yoğun katılım

Programa Başkan Yusuf Alemdar'ın yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, BBP İl Başkanı Turan Yıldırım, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, Tığcılar sakinleri, gazeteciler ve basın mensupları katıldı.

'Bu şehirde bir gece vakti kıyamet koptu'

Başkan Yusuf Alemdar şunları söyledi: 'Bugün inşallah sizlerin vermiş olduğu destekle artık eyleme başladığımız gün. Bundan tam 27 yıl önce hepimiz huzurluyduk; işimizde, gücümüzde, ailelerimizle birlikte mutluyduk. Kimimiz ailesiyle, kimimiz arkadaşlarıyla birlikteydi. Ama bir gece vakti kıyamet koptu. Her depremde canlarımızı kaybettik. Günlerce enkaz başında yakınlarımıza, komşularımıza haykırdığımız o günleri bir daha yaşamak istemiyoruz. Biz artık dirençli bir şehir oluşturmak zorundayız dedik. Çıktığımız bu yolda huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Valimize, Genel Başkan Yardımcımıza, TBMM KEFEK Başkanımıza, milletvekillerimize ve her zaman yanımızda olan Tığcılar sakinlerimize çok teşekkür ediyorum.'

Komşuluk kültürünün yaşayacağı yeni bir yaşam alanı kuruyoruz

'Öncelikle 27 yıl önce kaybettiğimiz canları bir daha kaybetmemek üzere 'Bu şehir hepimizin' diyoruz. Binayı yapabiliyoruz ama giden canlarımız geri gelmiyor. 'Sesimi duyan yok mu?' cümlesini bir daha kurmak istemiyoruz. Şehrin en sıkıntılı bölgesi Tığcılar'dı. Bana, 'Niye en zor yerden, Tığcılar'dan başlıyorsun, yapamazsın' dediler. Ben de 'Binalar yüksek, eski, kırık dökük. Ben Tığcılar'da can kaybetmek istemiyorum' dedim. Şimdi ise bu sokaklarda Allah'ın izniyle anahtar taşımaya gerek duyulmayan, kadim bir komşuluk kültürünün yaşayacağı yeni bir mahalle, yeni bir şehir kuracağız. Bugün duygulanıyorum, enkazın altından bağırarak sesimizin kesildiği günleri ben yaşadım. Her 17 Ağustos'ta söylüyoruz 'Unutmadık, unutturmayacağız.' ve bugün harekete geçiyoruz. Bu şehri yeniden dirençli, sosyal ve yeşil bir şehre dönüştüreceğiz.

Şehrimizin diğer mahallelerini de dönüştüreceğiz

Alemdar, 'Bugün yüzde 91 imza oranıyla dönüşüme başlıyoruz. İnşallah Tığcılar Mahallemizde yaşayan evlatlarımızı ve hemşehrilerimizi yer altı otoparklarıyla, yeşil alanlarıyla, oyun alanlarıyla ve komşuluk ilişkilerinin anahtar taşımaya gerek kalmadan sürdüğü dostluklarla yeniden buluşturacağız. İnşallah şehrimizin diğer mahallelerinde de dönüşümü gerçekleştirerek dirençli şehir yolunda ilerleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, herkes yardımcı oluyor. Biz de şehrimizin ihtiyaçlarını önceleyerek her projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Allah bizleri mahcup etmesin.'

'Yusuf Başkanımızı azmi için tebrik ediyorum'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 'Sakarya adına harika projeler devam ediyor. Yusuf Başkanımız ne Ankara'yı boş bırakıyor ne de başka yerleri. Kendisini bu azmi için tebrik ediyorum. Bu işin ne kadar büyük olduğunu düşünelim. 47 dönümlük bir yer, şehrin en merkezinde ve bulvara sınır. Üç etap şeklinde devam edecek ve bugün birinci etabın başlangıcını yapıyoruz. Biz Yusuf Başkanımızla bir araya geldiğimizde hep, 'Bir numaralı önceliğimiz kentsel dönüşüm olmalıdır' dedik. Bu zor işe bugün başlıyoruz. Bu zamana kadar çok zorluk gördük, daha da zorluk göreceğiz ama işin sonunda çok hayırlı bir işe imza atmış olacağız. Şehrimiz marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yola kesintisiz bir şekilde devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum' dedi.

'Başkanımız en zor yerden başladı'

Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, 'Burada çalışmış, burada yaşamış bir vatandaşınız, bir kardeşinizim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehrimizde 17 Ağustos'un acılarını yaşadık, kıymetli arkadaşlarımızı, dostlarımızı kaybettik. Sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. Başkanımız en zor yerden başladı ama buradan başlaması lazımdı. Çünkü bu işin önemini ispatlamak zorundaydı. İnşallah Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip eder. Tığcılar Mahallemizdeki hemşehrilerimizin yeniden yuvalarına güvenli bir şekilde kavuşmalarını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum' diye konuştu.