Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ekipleri, Banarlı Mahallesi'nde içme suyu hizmetinin daha verimli yürütülmesi amacıyla depo ve sondaj kuyusunda kapsamlı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Çalışmalar kapsamında içme suyu deposunda tespit edilen kaçaklar giderilerek su kayıplarının önüne geçildi. Depoda bulunan suyun daha verimli kullanılmasına olanak sağlayan çalışma, mevcut su kaynaklarının korunmasına ve sistemdeki kayıp oranının azaltılmasına katkı sundu.

Mahalleye su sağlayan sondaj kuyusunda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmasıyla da kuyunun işletme koşulları geliştirildi. Depo ve sondaj kuyusunda eş zamanlı gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda Banarlı Mahallesi'nde yaşanan su sorunu çözüme kavuşturuldu.

Yapılan çalışmalar; mevcut su kaynağının daha etkin kullanılmasına, depolama kapasitesinden daha fazla yararlanılmasına ve içme suyu sisteminin düzenli işletilmesine olanak sağlayacak. Ayrıca depo ile sondaj kuyusunun daha verimli çalışması, mahalledeki içme suyu hizmetinin sürekliliğinin korunmasına katkı sunacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in öncülüğünde TESKİ, su kayıplarını azaltan, mevcut kaynakları koruyan ve vatandaşların içme suyuna erişimini güçlendiren çalışmalarına devam ediyor.