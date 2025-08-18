Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun (IFRC) bir parçası olan Türk Kızılay, 19 Ağustos 2025’te kutlanacak Dünya İnsani Yardım Günü teması olarak “İnsanlığı Koru” (#ProtectHumanity) belirledi. Küresel çapta artan insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar nedeniyle bu yılki vurgu, çalışanların güvenliğine ve Gazze’deki krize yönelik oldu.ANKARA (İGFA) - 2025’in ilk 6 ayında 168 insani yardım çalışanı hayatını kaybederken, geçen yıl bu sayı rekor kırarak en yüksek seviyelere ulaşmıştı.

Gazze’de ise 7 Ekim 2023’ten bu yana 508 yardım çalışanı öldü; bunlardan 346’sı BM, 51’i Filistin Kızılayı personeli. 2025’te ise 9’u Filistin Kızılayı’ndan olmak üzere 17 Kızılhaç-Kızılay çalışanı saldırıya uğradı.

Türk Kızılay, insani yardım çalışanlarının korunmasının uluslararası insancıl hukuka bağlı bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak şiddetin sona ermesi için çağrı yaptı.

GENEL BAŞKAN YILMAZ’DAN 5 MADDELİK EYLEM PLANI

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin Türkiye’deki büyükelçiliklerine açık mektup göndererek Gazze’deki krizi “insanlık adına verilen ortak sınav” olarak nitelendirdi. Yılmaz, “Uluslararası toplumun hareketsizliği, Cenevre Sözleşmeleri’nin otoritesini zayıflatacak ve kurallara dayalı düzeni sarsacaktır. Gazze’deki trajedi, sadece bir acil durum değil, insanlık sınavıdır” dedi.

Yılmaz, şu acil eylem maddelerini önerdi:

Çatışmaların Durdurulması: Sivillerin korunması ve insani yardım için çatışmalar derhal sona erdirilmeli.

Yardım Girişinin Garantisi: BM ve tarafsız aktörler kesintisiz yardım yapabilmeli, işgalci güç geçiş noktalarını açık tutmalı.

Tarafsız Gözlemciler: Bir elçi atanmalı, Kızılhaç/Kızılay gibi yapılar "hami güç" olarak devreye girmeli.

Personel Koruması: İnsani ve tıbbi personel için çok uluslu bir Gözlem ve Koruma Gücü kurulmalı.

BM Genel Kurulunun Devreye Girmesi: Güvenlik Konseyi başarısız olursa, BM Tüzüğü 377 A (V) kararıyla Genel Kurul harekete geçmeli.