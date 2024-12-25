TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, adil bir düzenleme yapılmadığı sürece bir daha Asgari Ücret Komisyonu'na katılamayacaklarını belirterek, "Çağırmasınlar" dedi.ANKARA (İGFA) - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sonrasında ilk kez konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Merkezinde basın açıklamasında yapan Genel Başkanı Ergün Atalay, "Biz bu komisyonda 50 senedir varız. Bu komisyon adil değil, bu komisyon antidemokratik bir komisyon" dedi.

"BİR DAHA ÇAĞIRMASINLAR"

Yüksek hakem kurulu da antidemokratik bir komisyon, asgari ücret komisyonu da adil bir komisyon olmadığının altını çizen Atalay, "Adil olmayan bir komisyonda 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız. 10 kişi bir araya gelip istediği kararı çıkarıyor. Bizi de bir daha çağırmasınlar" dedi.

Genel Başkan Ergün ATALAY 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından, TÜRK-İŞ Genel Merkezinde basın açıklamasında bulundu.Genel Başkan ATALAY, "Biz bu komisyonda 50 senedir varız. Bu komisyon adil değil, bu komisyon antidemokratik bir komisyon. Yüksek… pic.twitter.com/R4RLDtfVlH— TÜRK-İŞ (@turkiskonf) December 25, 2024

Söz konusu zammı kabul etmenin mümkün olmadığını açıklayan Ergün Atalay, taleplerinin Anayasa'da yazılan geçim şartlarına uyulması, insanca yaşamayı sürdürecek bir miktar olmasını istediklerini belirterek, "Asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı, enflasyonun yüksek olduğu dönemde yılda iki kez yapılmalı dedik. İnsanca yaşanabilecek bir geçim ücreti istemiştik. Biz komisyonda sözümüzün dinlenmediğini, yetkimizin olmadığını, sözümüzün geçmediğini gördük. Açıklanan ücret yıllıkta, 6 aylıkta olsa kabul edilebilir tarafı yok. Sendikacılar yasama değil, yürütme değil, yargı değil. Açıklanan rakamla bırakın 12 ve 6 ayı, 3 ayı geçinmeler mümkün değil. Türk-İş 74 yıldır var. Demokrasiden ve işçiden yanayız. Bizi hırpalamanın kimseye faydası yok" diye konuştu.