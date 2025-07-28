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Ayrıca, son dönemde yaşanan orman yangınlarında fedakârca mücadele eden ekiplere teşekkür eden Atalay, “Can siperane mücadele eden isimsiz kahramanlarımıza minnettarız” dedi.

Atalay, işçi haklarının korunması ve iyileştirilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nde yer alan haklı, makul ve barışçıl taleplerimize kulak verilsin” çağrısında bulundu.

Toplantıda, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü masaya yatırılarak detaylı bir şekilde görüşüldü.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü değerlendirirken, Genel Başkan Ergün Atalay, taleplerin dikkate alınmasını istedi. ANKARA (İGFA9 - TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Konfederasyon Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

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