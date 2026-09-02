Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde TAG Otoyolu'nda plakasındaki 'L' harfini 'U'ya dönüştüren sürücüye 140 bin lira para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerince tespit edilen araç, 30 gün süreyle trafikten men edildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Gaziantep'te TAG Otoyolu üzerinde seyir devriyesi yapan otoyol jandarma ekiplerinin, bir otomobilin plakasında okunmayı engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını tespit ettiğini duyurdu.

Alınan bilgiye göre yapılan incelemede plakadaki 'L' harfinin 'U' harfine dönüştürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

ARAÇ 30 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Söz konusu araç hakkında ayrıca 30 gün süreyle trafikten men kararı verildiği bildirildi. Olayın Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldiği aktarıldı.