Günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre bin 760 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaşılırken, 6 bin 206 uçak trafiği ile toplam uçak trafiği rekoru tazelendi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasında iki yeni rekora imza atıldığını bildirdi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, “27 Temmuz’da bin 760 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 24 Temmuz 2025’te kaydedilen bin 756 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktık.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezimizin üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık.” ifadelerini kullandı.

“6 BİN 206 UÇAK TRAFİĞİ İLE BİR BAŞKA TARİHİ BAŞARIYA DAHA İMZA ATTIK”

Trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı bu günlerde, DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezinin uçuşlara kesintisiz, emniyetli ve yüksek standartlarda hava trafik hizmeti sunmaya devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“26 Temmuz 2025 tarihinde 6 bin 206 uçak trafiği ile bir başka tarihi başarıya daha imza attık. Bu rakamla birlikte, 19 Temmuz 2025’te kaydedilen 6 bin 133 toplam uçak trafiği rekorumuzu da tazeledik. Böylece; 2025 yılı içerisinde üst üste üç kez toplam trafik sayısında, dört kez transit uçuş sayısında DHMİ kendi rekorunu tazeledi. Elde edilen bu veriler, Türk hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında önemli bir hava koridoru işlevi gördüğünü ve bölgesel hava trafiğinde merkezi bir konuma ulaştığını bir kez daha somut olarak göstermiştir.”