Türk gezgin Taha Yaman Kılınak, Ekvador’un Guayaquil kentinde kartel tarafından kaçırıldığını ve gasp edildiğini sosyal medya videosuyla duyurdu. Yerel makamların ve konsolosluğun yardım etmediğini belirten Kılınak, Türkiye’ye dönmek için destek istedi.abdpost.com / ABD (İGFA) - Ekvador’un Guayaquil kentinde dünya turu kapsamında seyahat eden Türk gezgin ve içerik üreticisi Taha Yaman Kılınak, kartel tarafından kaçırıldığını ve eşyalarının gasp edildiğini iddia etti.

Instagram’da “atılgan.tr” hesabından paylaştığı videoda yaşadığı korku dolu anları anlatan Kılınak, olayın detaylarını aktardı.

Kılınak, havalimanına gitmek için bindiği taksinin farklı bir yöne gittiğini fark etmediğini belirterek, “Şarjım yoktu. Bir anda araca 5-6 kişi bindi. Kollarımı ve bacaklarımı tuttular. Şişlemeye çalıştılar, yüzüme paletlerle vurdular. Direndim, yumruk attım ama elimden bir şey gelmedi.” dedi. Saldırganların profesyonelce hareket ettiğini vurgulayan Kılınak, “Arabanın içinde bilgisayar vardı. WhatsApp gruplarında kredi kartlarımın limitlerini kontrol ettiler. Telefonlarımı, kartlarımı, banka şifrelerimi etkisiz hale getirdiler. Sonra beni dağın başına atıp kaçtılar,” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kılınak olay sonrası yerel polisten ve Türkiye’nin dış temsilciliklerinden yardım alamadığını öne sürdü.

Kılınak’ın yardım çağrısının ardından Türkiye’nin Kito Büyükelçiliği, gezginle temasa geçti ve yerel makamlarla iletişime geçildiğini bildirdi.

Diplomatik kaynaklar, Kılınak’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya geçtiğini belirtti. Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliği de Kılınak’a acil durum hattı üzerinden destek sağladı. Kılınak, son paylaşımında Kito Büyükelçisi Başak Yalçın’a ve Kolombiya Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.