Kanada Parlamentosu, başarılı iş insanı Fesih Zeki Mert’i Kral III. Charles Nişanı Madalyası ile onurlandırdı.ABD (İGFA) - İş insanı Fesih Zeki Mert, Kanada Parlamentosu tarafından Kral III. Charles Nişanı Madalyası’na layık görüldü. Sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yapan Fesih Zeki Mert, aldığı ödülün toplumsal fayda odaklı çalışmalarının ve girişimcilik vizyonunun uluslararası düzeyde takdir edilmesi anlamı taşıdığını belirtti.

BU ÖDÜLÜ LAYIK GÖRÜLMEKTEN ONUR DUYUYORUM

Mert, bu prestijli nişanın yıllardır dezavantajlı kesimlere yönelik girişimlerden, insanlara değer katan projelere kadar geniş bir yelpazede yürüttükleri çalışmaların karşılığı olduğunu kaydetti. Mert, “Kanada Parlamentosu tarafından bu ödüle layık görülmekten büyük onur ve gurur duyuyorum” ifadesini kullandı.

DAHA FAZLA ÜRETMEYE KARARLIYIZ

Kanada ekonomisine katkı sağlayan projeler geliştirdiklerini vurgulayan Mert, “Cesur girişimlerimiz, ilham veren liderliğimiz ve riskleri fırsata çevirme kabiliyetimizle şekillenen çalışmalarımız, iş dünyasının ötesinde sosyal sorumluluk alanında da daha fazlasını üretme kararlılığımızın göstergesi oldu” değerlendirmesinde bulundu.

KRAL III. CHARLES NİŞANI KİME VERİLİYOR?

Kral III. Charles Nişanı Madalyası, Kral III. Charles’ın taç giyme törenini anmak üzere ihdas edilmiş saygın bir hatıra ödülüdür. Kanada’da, bu madalya kamu hizmetine olağanüstü bağlılık, toplum liderliği ve başkalarının yaşamlarını iyileştirme konusunda üstün gayret göstermiş seçkin bireylere takdim edilmiştir. Madalyayı alanlar arasında gönüllüler, toplum inşacıları, ilk müdahale ekipleri ve hizmet, merhamet ile topluma adanmışlığın en yüce değerlerini temsil eden liderler bulunmaktadır.