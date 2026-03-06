Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgedeki saldırılar nedeniyle risk altındaki ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiğini açıkladı. Keçeli, vatandaşlara temsilciliklerin duyurularını takip etmeleri çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgede artan saldırılar nedeniyle bazı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının güvenliği için yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Keçeli, vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Açıklamada, Türkiye'nin ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerinin ve Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiği vurgulandı.

Vatandaşların acil durumlarda temsilciliklerin acil hatları aracılığıyla yetkililere ulaşabilecekleri ifade edildi.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün'de bulunan Türk vatandaşlarının farklı ulaşım yollarını kullanarak bu ülkelerden ayrılma imkanına sahip olduklarını belirterek, temsilciliklerin vatandaşlara gerekli yönlendirmeleri yaptığını duyurdu.

Öte yandan Bahreyn, Katar ve Kuveyt'ten Türkiye'ye doğrudan uçuşların şu an için bulunmadığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise istisnai olarak ve sınırlı sayıda uçuş gerçekleştirilebildiğini aktaran Keçeli, bu ülkelerdeki vatandaşların tahliyesi için alternatif planların da değerlendirildiğini söyledi.

Bu kapsamda söz konusu dört ülkede bulunan Türk vatandaşlarının kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman'a geçişlerinin sağlanması için otobüs seferleri düzenlenmesi üzerinde çalışıldığı bildirildi. Vatandaşların bu iki ülkeden hava yoluyla Türkiye'ye dönebilmelerinin planlandığı, ancak otobüs seferlerinin başlatılmasının yerel makamların iznine bağlı olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik koşullarının hızla değişebileceğine dikkat çekerek, vatandaşların bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerinin duyurularını yakından takip etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.