ge Maden İhracatçıları Birliği, 23-28 Kasım 2025 tarihlerinde düzenleyeceği Meksika Ticaret Heyeti kapsamında Türkiye'den 12 firmayı Meksikalı doğal taş alıcılarıyla buluşturacak. Heyet, ihracatı artırmak ve Meksika pazarında Türkiye'nin payını büyütmek için önemli bir adım niteliği taşıyor.

İZMİR (İGFA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından organize edilen Meksika Ticaret Heyeti, 23-28 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye doğaltaş sektörünü Latin Amerika'nın önemli pazarlarından biriyle bir araya getirecek.

Program kapsamında Türk firmaları, Meksikalı sektör temsilcileriyle B2B görüşmeler gerçekleştirecek ve potansiyel iş ortaklıkları için firma ziyaretleri yapılacak.

Bu görüşmelerde Türk ihracatçılar, Meksika pazarının güncel talep trendlerini ve sektörel ihtiyaçlarını yakından takip etme fırsatı elde edecek.

Meksika'nın Latin Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi ve ABD pazarına yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip olduğu söyleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, '2025 yılında Türkiye geneli Ocak-Ekim döneminde 5 milyar dolarlık maden ihracatı gerçekleştirdik. Bu ihracatın yüzde 33'ünü 1,7 milyar dolarlık kısmını doğaltaş oluşturuyor. Meksika'ya ise 10 aylık dönemde 4 milyon dolarlık doğaltaş ihracatı yaptık. Hedefimiz ihracatımızı 50 milyon dolara çıkarmak. Meksika pazarı bizim için artık yalnızca uzak bir coğrafya değil; stratejik olarak konumlanmamız gereken, ciddi potansiyel barındıran bir hedef pazar haline geldi. Coğrafi yapısı gereği Meksika, hem Kuzey hem Güney Amerika'ya açılan bir ticaret kapısı niteliğinde' diye konuştu.

Başkan Alimoğlu, 'Özellikle ABD ile sahip olduğu Serbest Ticaret Anlaşması, Türk ihracatçıları için bölgeye daha hızlı ve rekabetçi koşullarda giriş yapma imkânı sağlıyor. Ülkede son yıllarda artan yatırım hamleleri, modernleşen üretim tesisleri ve hızlı şehirleşme trendi, Meksika'yı ithalata açık, talep oluşturan bir pazar konumuna taşıyor. Doğal taş ve mermer tarafında da tablo oldukça pozitif. Küresel doğaltaş pazarının 2032 yılına kadar 80 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Meksika'da özellikle lüks konut projeleri, oteller ve ticari yapılarla yükselen inşaat sektörü doğal taş kullanımını ciddi biçimde artırıyor. İşlenmiş ürünlere, özellikle de slab yani plaka formatına olan ilgi dikkat çekici şekilde artıyor.' dedi.

MEKSİKA PAZARINDA DAHA GÜÇLÜ BİR PAY ALABİLECEK KAPASİTEYE SAHİBİZ

Meksika'nın doğaltaş ithalatında Hindistan'ın başta geldiğini anlatan Alimoğlu, 'Granit ve traverten gibi ürünlerde hacimli bir tedarikçi konumundalar. İspanya lüks segmentte güçlü. Çin ise yüksek hacimli, düşük maliyetli slab ve blok ürünlerde öne çıkıyor. Bu tablo içerisinde Türkiye çeşitliliği, teknik kalitesi ve rekabetçi fiyat yapısıyla dördüncü sırada yer alıyor. Ancak mevcut potansiyel dikkate alındığında Türkiye'nin çok daha üst sıralara çıkacağına inanıyoruz. Brezilya ve İtalya egzotik ve kuvarsit ürünlerle dikkat çekse de hacim açısından sınırlı ilerliyor. Biz ise hem ürün çeşitliliğimiz hem de işleme kabiliyetimizle Meksika pazarında daha güçlü bir pay alabilecek kapasiteye sahibiz.' diye konuştu.