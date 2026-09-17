Doğal taş ihracatında 1 milyar dolar hedefine ulaşmak için sektörel ticaret heyetleri, fuarlar ve alım heyetlerine yoğunlaşan Ege Maden İhracatçıları Birliği 15 firmayla Özbekistan'a çıkarma gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu Özbekistan Taşkent'te mega kentsel dönüşüm projesi Yangi Tashkent (Yeni Taşkent)'in inşasında Türk doğal taşlarının maksimum kullanılması için Özbek mimarlar ve ithalatçılardan oluşan 43 firmayla 300 civarında ikili iş görüşmesi yaptıklarını, ticaret heyetinin meyvelerini kısa sürede almayı beklediklerini dile getirdi.

Özbekistan Sektörel Ticaret Heyeti'nin 2026-2030 stratejik planlarının ilk ve en önemli halkasını oluşturduğunu paylaşan Alimoğlu; 'Özbekistan Sektörel Ticaret Heyeti programımızı başarıyla tamamladık. Türk doğal taş ihracatçılarımız Taşkent'te hem dev projeleri yerinde inceledi hem de Özbek alıcılarla stratejik B2B görüşmelerine imza attık. Özbekistan'ın vizyoner modern kentsel dönüşüm yatırımı olan Yeni Taşkent Proje Alanı'nı ziyaret ettik. Yeni Taşkent Şehri İnşaat Direktörlüğü Kıdemli Uzmanı Khumoyiddin Abrakhmatov rehberliğinde gerçekleşen incelemede, projenin büyüklüğü ve Türk doğal taş sektörü için sunduğu yüksek tedarik potansiyeli değerlendirildi' diye konuştu.

Özbekistan'da doğal taş satış ve sergileme noktalarını da ziyaret ettiklerinin altını çizen Başkan Alimoğlu şöyle devam etti: 'Bölgedeki taş çeşitliliği, ürün tercihleri, pazar trendleri ve yerel müşteri talepleri hakkında bilgi aldık. Gerçekleştirilen saha temasları sayesinde Türk doğal taş firmaları, Özbekistan pazarındaki güncel ürün beklentilerini ve proje bazlı ihtiyaçları doğrudan gözlemleme fırsatı buldu. Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin 800 milyon dolar olan yıllık doğal taş ihracatını 1 milyar dolara taşırken Özbekistan pazarı itici güç olacak. EMİB olarak 2025 yılında Özbekistan'a 11 milyon dolarlık doğal taş ihraç etmişken, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde 15 milyon dolara ulaştık. 2026 yılındaki 8 aylık performansımız Özbekistan'a ihracatta ilerleyen süreçte daha da güç kazanacağımıza inancımızı artırdı.'

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Özbekistan Ticaret Heyeti'nde B2B programına katılarak destek veren Taşkent Ticaret Başmüşaviri Sayın Suavi Önal'a katkılarından dolayı teşekkür eden EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2026 yılının kalan diliminde Ekim ayında Fas'a, Kasım ayında İspanya'ya sektörel ticaret heyeti düzenleyerek 2026 yılını tamamlayacaklarını ve 2027 yılı pazarlama faaliyetlerine yoğunlaşacaklarını sözlerine ekledi.