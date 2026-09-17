Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, yatırım fonları rehberiyle başlayan sürecin ve bugün alınan kararların piyasalarda güven ve istikrara katkı sağlayacağını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan Yatırım Fonları Rehberi ile başlayan düzenleme sürecine destek verdiğini açıkladı.

Birlik, SPK başta olmak üzere Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer paydaşların katkılarıyla hayata geçirilen düzenlemelerin sermaye piyasalarının daha güvenli işlemesine katkı sağlayacağını belirtti.

Açıklamada, son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından bugün alınan kararların da desteklendiği ifade edilerek, söz konusu adımların piyasaya duyulan güvenin güçlenmesine ve istikrarın korunmasına yardımcı olacağı vurgulandı.