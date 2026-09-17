Tureks, 2025 yılı ihracat performansıyla Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen iki ayrı prestijli törende toplam 4 ödüle layık görülerek bu alandaki başarısını tescilledi.

Mesut IŞIK / İZMİR (İGFA) - Doğal taş sektörünün küresel ölçekteki öncülerinden Tureks, uluslararası pazarlardaki köklü varlığını aldığı ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen iki ayrı prestijli törende, 2025 yılı performansıyla toplam 4 ödüle birden layık görülerek sektördeki öncülüğünü tescilledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Antik Agora'da düzenlediği ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Doğal Taş Gala Gecesi'nden Tureks, üç ayrı kategoride ödülle döndü. Yüksek katma değerli ürün grubu olan 'İşlenmiş Doğal Taş İhracatı' kategorisinde üçüncü, 'Toplam Doğal Taş İhracatı' kategorisinde ise beşinci en çok ihracat gerçekleştiren firma oldu. Bunun yanı sıra yenilikçi pazar stratejileri kapsamındaki başarısıyla 'Yeni Pazarlar - Turks ve Caicos Adaları' özel ödülünün de sahibi oldu.

Sektörel başarısını bölgesel ölçekte de istikrarla sürdüren Tureks, Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen bir diğer önemli organizasyon olan 'İhracatın Yıldızları' Ödülleri Töreni'nden de dereceyle döndü.

Şirket; Afyonkarahisar, Ankara, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan bölgede yüksek üretim ve satış hacmiyle maden sektörü ikincisi oldu.

'BU BAŞARI GÜÇLÜ BİR EKİP ÇALIŞMASININ SONUCU'

Tureks Genel Müdürü İsmail Aydemir, elde edilen sonuçların tüm ekip için gurur verici olduğunu belirterek, '2025 yılı ihracat performansımızın farklı kategorilerde ödüllerle karşılık bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarı; üretimden satışa, ihracattan operasyonlara kadar aynı hedef doğrultusunda özveriyle çalışan güçlü ekibimizin ortak emeğinin sonucu. Önümüzdeki dönemde de katma değerli üretimimizi, ihracat pazarlarımızı ve küresel ölçekteki varlığımızı geliştirmeye devam edeceğiz' dedi.

Tureks, Türkiye'nin doğal taş ve maden sektöründeki üretim gücünü uluslararası pazarlara taşırken, farklı coğrafyalarda geliştirdiği ticari bağlantılarla ihracat ağını genişletmeye devam ediyor. Alınan ödüller, şirketin sürdürülebilir ihracat hedefleri doğrultusunda attığı adımların da önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.