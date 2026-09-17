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Merkez Bankası, likidite koşullarının yakından izleneceğini ve ihtiyaç görülmesi halinde ek tedbirlerin de devreye alınacağını vurguladı.

TCMB ayrıca, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin sistemin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceğini bildirdi. Açıklamada, TCMB bünyesindeki piyasalarda geçerli teminat iskonto oranlarının da azaltılmak üzere yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda likidite imkânlarını gözden geçirdiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, piyasalardaki koşullara göre haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağı belirtildi.

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