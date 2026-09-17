Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'daki son gelişmelerin ardından yatırımcıların korunması ve piyasalarda istikrarın sağlanması için bir dizi karar aldı. Kredili işlemlerde özkaynak oranı düşürülürken, bazı fonlar Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu olan TEFAS'ta kapatıldı.

ANKARA (İGFA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kurul Karar Organı'nın bugün aldığı kararlar kapsamında sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin yeni tedbirleri duyurdu.

SPK açıklamasında, Borsa İstanbul AŞ piyasalarındaki gelişmeler dikkate alınarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak ve yatırımcıların hak ve yararlarını korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ÖZKAYNAK ORANI YÜZDE 20'YE İNDİRİLDİ

Kurul, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde uygulanacak asgari özkaynak koruma oranının yüzde 35'ten yüzde 20'ye düşürülmesine izin verdi. Buna göre, aracı kurumlar kendi risk politikaları ve müşteri taleplerini gözeterek, 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar bu esnekliği uygulayabilecek.

BAZI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN FONLARI TEFAS'TA KAPATILDI

SPK ayrıca, bazı portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'nda işlem gören tüm yatırım fonlarının alım-satıma kapatılmasına karar verdi.

Karardan etkilenen şirketler arasında; Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., A1 Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. ve Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. adlı portföy yönetim şirketleri yer aldı.

Bu şirketlerin kurucusu olduğu bazı fonların ise Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye edileceği bildirildi.

LİSTEDE ÇOK SAYIDA FON YER ALDI

Tasfiye kapsamındaki fonlar arasında, ağırlıklı olarak hisse senedi yoğun fonlar, para piyasası fonları ve serbest fonlar bulunuyor. SPK bülteninde, Bulls Portföy, Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy, Hedef Portföy, A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy'e ait çok sayıda fonun adı tek tek sıralandı.

SPK, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ihtiyaç halinde yeni tedbirlerin gündeme alınabileceğini vurguladı.

Söz konusu SPK Bülteni'nin detaylarına ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ