Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında gerilerken, ipotekli satışlarda artış yaşandı. İlk el konut satışları yüzde 4,5, ikinci el satışlar ise yüzde 19,4 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 0,1 artışla 1.938 oldu.

ANKARA (İGFA)- Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, konut piyasasında ikinci el satışlardaki gerileme dikkat çekti.

Ağustosta 44 bin 378 ilk el konut satılırken, ikinci el konut satışları 83 bin 32 olarak gerçekleşti. Böylece toplam satışlar içerisinde ilk el konutların payı yüzde 34,8, ikinci el konutların payı ise yüzde 65,2 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 22 bin 131'e yükseldi. Diğer konut satışları ise yüzde 18,3 azalarak 105 bin 279 oldu.

Toplam satışlar içerisinde ipotekli konutların payı yüzde 17,4, diğer satışların payı yüzde 82,6 olarak kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ağustosta bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 3,5, ikinci el konut satışları ise yüzde 0,7 arttı.

YABANCILARA 1.938 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları ağustosta yıllık bazda yüzde 0,1 artarak 1.938 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 13 bin 141 oldu.

Ağustosta uyruklara göre en fazla konut satışı 343 konutla Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, bunu 147 konutla Ukrayna ve 140 konutla İran vatandaşları izledi.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA İLK ELDE ARTIŞ

İş yeri satışlarında ise ilk el satışlar ağustosta yıllık bazda yüzde 5,2 artarak 5 bin 172 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 11,1 azalarak 10 bin 765'e geriledi. İpotekli iş yeri satışları yüzde 67,6 artışla 652 olarak gerçekleşirken, diğer iş yeri satışları yüzde 8,1 azalarak 15 bin 285 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları bir önceki aya göre yüzde 5 azalırken, ikinci el iş yeri satışlarında değişim görülmedi.