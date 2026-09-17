Toprak Mahsulleri Ofisi, güçlü hasat sonrası stoklarındaki buğdayı 1 Eylül'den, arpayı ise 17 Eylül itibarıyla satışa açtığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı hububat hasadının tamamlandığını ve rekor seviyeye ulaşan üretimle birlikte yurt içi tüketimi karşılayacak güçlü bir arz oluştuğunu açıkladı.

TMO, yüksek üretimin alımlara da yansıdığını ve üreticilerden önemli miktarda buğday ve arpa satın alındığını bildirdi.

Açıklamada, 2026/27 satış sezonunda normalde ekim ayında başlaması planlanan buğday ve arpa satış programının, piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda buğdayda öne çekilerek 1 Eylül 2026 itibarıyla TÜRiB üzerinden başlatıldığı belirtildi.

TMO, 17 Eylül 2026 itibarıyla da yurt içi yem hammaddesi arzını artırmak, sektörlerin alternatif yem hammaddelerine erişimini kolaylaştırmak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla stoklarda bulunan arpanın satışına başladığını duyurdu.

ÖNCELİK BESİCİLER VE YEM FABRİKALARINDA

Arpa satışlarının ilk etapta büyükbaş ve küçükbaş besiciler ile yetiştiricilere ve yem fabrikalarına yönelik olacağı kaydedildi. Satışlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin TMO işyerlerinden alınabileceği ifade edildi. TMO, her sezon olduğu gibi bu sezon da iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek arz-talep dengesi, fiyat oluşumları ve sektör ihtiyaçlarını birlikte değerlendireceğini, gerekli tedbirleri zamanında ve proaktif biçimde almaya devam edeceğini vurguladı.