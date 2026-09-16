İSO Türkiye Sektörel PMI verilerine göre Tekstil Ürünleri PMI 48,0'dan 44,1'e gerilerken, yeni siparişler ve üretimde sert düşüş dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye Sektörel PMI Ağustos 2026 verileri, tekstil sektöründe faaliyet koşullarındaki zayıflamanın sürdüğünü ortaya koydu. Temmuz ayında 48,0 seviyesinde bulunan Tekstil Ürünleri PMI, Ağustos ayında 44,1'e geriledi. Endeksin 50'nin altında kalması, sektörde daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Verilere göre, sektördeki düşüş özellikle talep cephesinden kaynaklandı. Yeni siparişler endeksi 46,0'dan 40,5'e, üretim endeksi 48,3'ten 43,3'e düştü. Yeni ihracat siparişleri 43,3 seviyesinde kalırken, istihdam endeksi 50,5'ten 47,1'e geriledi. Firmaların mal alım miktarını gösteren endeksin de 38,8'e inmesi, üreticilerin yeni döneme daha temkinli yaklaştığını gösterdi.

'SİPARİŞ GÖRÜNÜRLÜĞÜ ÜRETİM KARARINI BELİRLİYOR'

Verileri değerlendiren tekstil üreticisi Baran Başboğa, sektörde asıl sorunun yalnızca üretim kapasitesi değil, siparişlerin sürdürülebilirliği olduğunu söyledi. Başboğa, yeni siparişlerdeki gerilemenin üretim hattından hammadde alımına, istihdamdan yatırım kararlarına kadar tüm süreçleri etkilediğini belirterek, 'Sipariş görünürlüğü zayıfladığında üretici yalnızca üretimi kısmıyor; bütün kararlarında daha ihtiyatlı hareket etmeye başlıyor' dedi.

'SORUN KAPASİTEDEN ÇOK TALEBİN SÜREKLİLİĞİ'

Tekstil sektörünün güçlü üretim altyapısına ve ihracat tecrübesine sahip olduğunu vurgulayan Başboğa, mevcut dönemde temel meselenin kapasite değil, talebin sürekliliği olduğunu ifade etti. Talepteki zayıflamanın uzun sürmesi halinde bunun hammadde tedarikinden çalışan sayısına, yatırım planlarından ihracat fiyatlamasına kadar geniş bir alanda etkisini göstereceğini dile getiren Başboğa, tekstilde bugün izlenmesi gereken en kritik göstergenin yeni siparişler olduğunu söyledi.

REKABETİN ODAĞI DEĞİŞİYOR

Küresel tekstil piyasasında rekabetin yalnızca fiyat üzerinden okunamayacağını belirten Başboğa, Türkiye'nin hızlı üretim, kısa termin, esnek sipariş yönetimi ve Avrupa pazarlarına yakınlık gibi avantajlarını daha etkin kullanması gerektiğini kaydetti. Ağustos verileri, tekstil sektöründe önümüzdeki dönemin en önemli başlığının üretim miktarından çok sipariş akışı olacağını ortaya koydu.