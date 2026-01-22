TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin Somali açıkları ve Aden Körfezi'ndeki görev süresini 20 Ocak'ta bir yıl daha uzatmıştı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre deniz haydutluğu, silahlı soygun ve deniz terörizmiyle mücadele için TSK deniz unsurlarına verilen yetki 10 Şubat 2026'dan itibaren bir yıl daha geçerli olacak.

ANKARA (İGFA) - TBMM'nin 20 Ocak 2026 tarihli kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadele amacıyla görevlendirilmesine ilişkin izin süresi bir yıl uzatıldı.

Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca alınan karar, 10 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Karar kapsamında görevlendirme, kapsamı, gereği ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin edilirken, deniz unsurlarının bölge ülkelerinin karasuları dışında faaliyet göstermesi esas alındı.

