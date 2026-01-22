İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 372 bini aşkın kişinin kimlik kontrolünden geçirildiğini ve 478 düzensiz göçmenin tespit edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 81 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, yapılan denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, 478 düzensiz göçmen tespit edildi.

Denetimler kapsamında ülke genelinde toplam 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Operasyonlar; Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ilgili birimlerinin katılımıyla yürütüldü.

Çalışmalarda 27 bin 697 personel, 8 bin 702 ekip görev alırken; 5 bin 531 noktada, 7 bin 482 umuma açık yer, 422 terminal ve diğer alanlar olmak üzere toplam 14 bin 261 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, göç yönetiminin insan hakları, hukuk ve medeniyet değerleri çerçevesinde; kamu düzeni ve güvenliğini esas alan bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı. Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele, göçmen kaçakçılığıyla kararlı mücadele, entegre sınır yönetimi ve gönüllü geri dönüş politikalarının Türkiye'yi düzensiz göçte hedef ve transit ülke olmaktan çıkardığını ifade etti. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeden kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.