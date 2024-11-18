Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde 4. evre akciğer kanseriyle uzun süredir mücadele eden ve Türk Amerikan toplumu tarafından bilinen 52 yaşındaki Adem Şahin, hayatını kaybetti.abdpost.com / ABD (İGFA) - 4. evre kanserle mücadele eden Adem Şahin’in ölümü, ailesi ve dostları için büyük bir kayıp oldu. Şahin, New Jersey'de yaklaşık 30 yıldır yaşamaktaydı ve hem yerel halk hem de Türk toplumunun sevgisini kazanmış, hayatı boyunca çevresindekilere yardımseverliği ve pozitifliği ile tanınmıştı.

Adem Şahin’in tedavi süreci, özellikle sigorta eksiklikleri nedeniyle zorluklarla geçse de, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu'nun desteğiyle tedaviye devam edilmişti.

Şahin, bu sürecin ardından üç doz kemoterapi almış, bir süre nefes almakta zorlanmış ancak tedaviyle biraz daha rahatlayarak moral bulmuştu. Fakat ne yazık ki hastalığı ilerledi ve sabah saatlerinde son nefesini verdi.

ABDPost.COm'un haberine göre Adem Şahin’in hayatındaki bir diğer önemli figür ise, “Boncuk” adını verdiği kedisi oldu. Başlangıçta kedi sahibi olmayı istemeyen Şahin, eşi ve çocuklarının ısrarları üzerine kediyi sahiplenmiş ve kısa süre içinde ona büyük bir sevgiyle bağlanmıştı. Hastaneye yatmadan önce her fırsatta kedisini arayan Şahin, son zamanlarında kedisini görmeyi çok istemişti. Ailesi, hastanede kendisini yalnız bırakmamak için kedisini yanına getirmek için çaba gösterdi. Şahin, kedisini görmenin ardından huzur içinde son nefesini verdi. Boncuk, Adem Şahin’in son günlerinde, onun en yakın dostu ve tesellisi olmuştu.

Adem Şahin’in cenaze namazı, Paterson Ulu Camii’nde kılınacak ardından naaşı kargo uçağı ile Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Adem Şahin’in eşi hatice, oğlu Umut ve kızı Tuğba, cenazenin masraflarını karşılayabilmek adına GoFundMe üzerinden bir yardım kampanyası başlattı. Siz de Adem Şahin’in acılı ailesine destek olmak isterseniz buraya tıklayarak yardım kampanyasına destek olabilirsiniz.