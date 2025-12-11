İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın idaresinde gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 2026 yılında bütün dönüşüm alanlarında her bir bağımsız birim için ödenecek kira yardım bedelinin aylık 20 bin lira olması oy birliği ile kabul edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın idaresinde gerçekleştirildi.

Meclis gündeminde Plan ve Bütçe, Kentsel Dönüşüm ve Konut Politikaları komisyonlarında görüşülen dönüşüm alanlarında vatandaşlara verilecek kira yardım bedeli oylandı. Kira bedellerinin yükselmesi, hak sahiplerinin piyasa rayiçlerinde ödedikleri kira bedeli ile belediye tarafından yapılan kira yardım ödemesi arasındaki farkın vatandaş aleyhine açılması nedeniyle alınan karara göre, 2026 yılında her bir bağımsız birime ödenecek kira yardım bedeli bütün dönüşüm alanlarında aynı olacak şekilde aylık 20 bin liraya yükseltildi. Oy birliği ile belirlenen karara göre 2025 yılı için geçerli olan 12 bin liralık kira yardım bedeli, 2026 yılı için 20 bin lira oldu.

Buca Onat Tüneli ikmal inşaatı ve bağlantı yolları çalışmaları kapsamında, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapılara ve bu yapıların sahiplerine yönelik kira desteği, taşınma yardımı, konut/işyeri tahsisi, uzlaşma ve mülkiyet devrine ilişkin işlemlerin uzun ve esaslar çerçevesinde yürütülmesi amacıyla hazırlanan 'Buca Onat Tüneli Tünel Üstü Etkileşim Alanı ve Çevresinde Yer Alan Taşınmazlara İlişkin Uygulama Esasları' da oy birliği ile uygun bulundu. Karar, hak sahiplerine kira yardımının aylık 30 bin TL'ye çıkarılması, 25 bin TL taşınma desteği sunulması ve kat karşılığı sözleşme modeli gibi destekleri içeriyor. Başkan Tugay karara ilişkin, 'Bugün kabul ettiğimiz rapordaki önergeyle kimsenin mağdur olmasına izin vermeyecek, herkesin hakkını savunacak kararı beraber alıyoruz' dedi. Kararı vatandaşlarla görüşerek aldıklarını kaydeden Başkan Tugay, belediye başkanı olarak vatandaşı temsil ettiğini ifade ederek 'Onun sorumluluğuyla 'vatandaşlarımız için yapabileceğimiz en iyi şey neyse onu yapalım' diyorum. Bu noktaya varmamızdan mutluyum. Bu süreci ben takip edeceğim' diye konuştu.

Karşıyaka'da yapılacak stat ile ilgili bilgi veren Başkan Tugay, henüz bakanlıkla protokol yapılmadığını belirterek 'Protokol yapılmaya çok yakın. Projesiyle ilgili, ruhsatla ilgili çalışılıyor. Proje tamamlandıktan sonra ihale süreci olacak. Sonra inşaat başlayacak. Üç yıl içinde bu stadı tamamlayacağız' ifadelerini kullandı.

İZBAN DEĞERLENDİRMESİ

İZBAN'da yaşanan gecikmeler üzerine de açıklamada bulunan Başkan Tugay, 'İZBAN'da yaşanan gecikmeler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden değil Devlet Demir Yolları'ndan kaynaklanıyor. Devlet Demir Yolları, rayların kirası için bizden büyük paralar alıyor. Bunun karşılığında rayların bakımını yapmak zorunda ama yapmıyor. Raylarda sık sık arıza oluyor. Devlet Demir Yolları yük ve yolcu trenlerinde de aynı hattı kullanıyor. Zaman zaman İZBAN'ı bekletiyor, yük ve yolcu trenlerinin geçmesini bekliyorlar. Bu sistem bu şekilde devam ettiği sürece İZBAN'da problemler bitmez. Devlet Demir Yolları ya rayıyla, her şeyiyle sistemi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredecek ya da biz onlara devredeceğiz. Tek elden yönetilecek, insanlar da kiminle muhatap olacağını bilecek' sözlerine yer verdi.