BOTAŞ, enerji alanındaki yenilikçi adımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Milli FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi 100. STS Operasyonunu başarıyla tamamladı.

ANKARA (İGFA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, milli yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi, enerjideki kararlı yolculukta yeni bir başarıya imza attı.

Gemimiz, gerçekleştirdiği 100. Ship-to-Ship (STS) operasyonunu başarıyla tamamlayarak, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağladı.

BOTAŞ, sosyal medya paylaşımında, 'Yenilikçi ve emin adımlarla enerjiyi ülkemize, ülkemizi geleceğe taşıyoruz' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/botastr/status/1999014247062536597