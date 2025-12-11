İstanbul'un Pendik ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çıkan yangında 4 çocuk yaralandı; 3'ü hayatını kaybetti, 1'inin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, gece saat 02.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak No:5 adresinde bir konutta yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binada yapılan arama sırasında 1 nolu dairede bilinci kapalı 4 çocuk bulundu. Çocuklar olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Cennet Çelikkol (2016), Zülfikar Sepetci (2020) ve Özden Sepetci (2023) hayatını kaybetti. 2014 doğumlu Muhammed Ali Çelikkol'un ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Valilik açıklamasında, çocukların annesi Selvi Sepetci'nin olay sırasında 2025 doğumlu çocuğu Ela Nur Zurnacı'yı tedavi için hastaneye götürdüğü ve evde bulunmadığı belirtildi. Yangının kesin çıkış sebebinin, itfaiyenin hazırlayacağı raporla belirleneceği ifade edildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yangın sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yaşamını yitiren çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı evladımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.