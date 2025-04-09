Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan Cuma günü ilk seferine çıkıyor. Seferler kapsamında Malatya ve Elazığ'da turistik duraklamalar yapılacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan Cuma günü Ankara'dan yeni sezonun ilk seferine çıkacağını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasında turizm odaklı hizmet verecek trenin, yolculuk boyunca bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu deneyimleme fırsatı sunacağını belirtti.
Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan- 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 8 sefer yapacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Ankara'dan Cuma günleri, Diyarbakır'dan ise Pazar günleri hareket edecek trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak" dedi.
MALATYA VE YOLÇATI'DA TURİSTİK MOLALAR
Turistik Diyarbakır Ekspresinin rotası hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara'dan hareket edecek trenin ve Malatya'da 3 saatlik bir mola vereceğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Bu süre zarfında yolcular Malatyanın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakırdan saat hareket edecek trenimiz Elazığın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak. Böylece yolcular, Malatyada ve Yolçatıda verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak" diye konuştu.
Turistik tren seferlerinin bölgesel turizmi canlandırmak açısından da önemli olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin kültürün raylarla buluştuğu bir proje olduğunu sözlerine ekledi.