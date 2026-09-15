Profesyonel turist rehberi ve aynı zamanda Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanlığı'nı sürdüren Tansu Erçevik, Bursa ve ilçelerindeki tüm okullarda tarih, coğrafya ve turizm destinasyonları üzerine slidelar eşliğinde seminer vereceğini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Profesyonel turist rehberi Tansu Erçevik, Bursa ve ilçelerinde bulunan tüm okullara ücretsiz seminerler vereceğini açıkladı. Erçevik, slidelar eşliğinde düzenleyeceği programlarda tarih, coğrafya ve Türkiye turizm destinasyonları ele alınacağını duyururken, seminerleri bir vatan borcu olarak gördüğünü belirtti. Bu ülkenin suyunu içip ekmeğini yiyen, eğitimini burada tamamlayarak meslek sahibi olan bir turizm emekçisi olarak kendi çapında borcunu ödemek istediğini söyleyen Erçevik, bu nedenle kendisinden ya da okullardan herhangi bir ücret talep etmeyeceğini vurguladı.

SEMİNER İÇERİKLERİNİ OKULLAR BELİRLEYEBİLECEK

Erçevik, seminerlerde işlenecek konu başlıklarının ve etkinliklerin yapılacağı yerlerin, talepte bulunan okul müdürlükleri tarafından belirlenebileceğini ifade ederek, seminerlerin en fazla bir ders saati süreceğini, programların öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde hazırlanacağını dile getirdi.

Seminer talep eden okul müdürlükleri ve öğretmenlerin kendisine 0 532 058 16 08 numaralı cep telefonundan veya [email protected] adresinden ulaşabileceklerini belirten Tansu Erçevik, eğitime katkı sunmaktan memnuniyet duyacağını kaydetti.