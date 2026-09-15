İzmir'in Bornova ilçesinde 13 farklı merkezde düzenlenecek Kış Hobi Kursları ile kentin kültür ve sanat hayatı canlanıyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, her yıl binlerce Bornovalıyı sanat, müzik, dans ve el sanatlarıyla buluşturan geleneksel Kış Hobi Kursları'nın startını veriyor. 15 - 22 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak başvurularla, kentin dört bir yanındaki 13 ayrı merkez kapılarını ardına kadar açacak. Müzikten halk oyunlarına, akıl oyunlarından el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan ücretsiz kurslar, Bornovalıların kış aylarını hem verimli hem de keyifli geçirmelerini sağlayacak.

KAYITLAR 15 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenecek olan kursların kayıt işlemleri 15 Eylül 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Vatandaşlar başvurularını kurs.bornova.bel.tr internet adresi üzerinden dijital ortamda kolayca gerçekleştirebilecek. Kurslar; Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi (Peterson Köşkü yanı), Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri ve Altındağ Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere Bornova'nın geneline yayılan 13 farklı tesiste ücretsiz olarak verilecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kış dönemi hobi kurslarının kentin sosyal ve kültürel gelişiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Eşki, 'Bornova, tarihi ve yetiştirdiği değerlerle her zaman bir kültür kenti olmuştur. Bizim amacımız, bu kültürel mirası büyüterek sanatı ve sporu lüks olmaktan çıkarıp Bornova'nın her sokağına, her mahallesine taşımaktır. Bu yıl kış hobi kurslarımızı tek bir merkezde toplamak yerine, Evka 3'ten Naldöken'den Pınarbaşı'na kadar 13 farklı merkezimize yayarak hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Çocuklarımızın zihinsel gelişimini destekleyen akıl oyunlarından, ruhu dinlendiren enstrüman eğitimlerine; geleneklerimizi yaşatan halk oyunlarımızdan, kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlayabileceği el sanatları ve ev tekstiline kadar onlarca farklı branş açtık. Bornova'da sanata dokunmayan, hayatına yeni bir renk katmayan kimse kalmasın istiyoruz. Tüm hemşerilerimizi bu güzel yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyorum.' diye konuştu.