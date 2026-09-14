Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GASKİ iş birliğinde, çocuklarda su okuryazarlığı ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te su kaynaklarının verimli kullanılması, çocuklarda erken yaşta su okuryazarlığı ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla 'Su Verimliliği Seferberliği Eğitimi' protokolü imzalandı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Hasan Katıkçı İlkokulu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

YIL BOYUNCA EĞİTİM VERİLECEK

Protokol kapsamında kent genelindeki resmi ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere yıl boyunca su verimliliği, tasarruf, doğru tüketim alışkanlıkları ve çevre bilinci konularında eğitimler verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Su Verimliliği Strateji Belgesi (2023-2033)' hedefleri ve 'Sıfır Atık' vizyonu doğrultusunda yürütülecek proje, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilecek. Eğitimler ve atölye çalışmaları ise Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

EN ÇOK TASARRUF SAĞLAYAN OKULLARA ÖDÜL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında dönem sonunda en yüksek su tasarrufunu sağlayan ilk üç okula ödül verecek. Projenin, öğrencilerin su ayak izi konusunda erken yaşta farkındalık kazanmasına ve suyun bilinçli kullanımına yönelik kalıcı alışkanlıklar geliştirmesine katkı sunması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada suyun önemine dikkat çekerek, doğayı korumadan insanı korumanın mümkün olmadığını söyledi. Başkan Şahin, çocuklara suyun israfını önleme konusunda farkındalık kazandırmak istediklerini belirterek, 'Su hayattır. Doğayı çok streslendirdik. İşte tam bunu önlemek için sizin alışkanlıklarınızı değiştirmemiz lazım' dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, protokolün okulları yalnızca eğitim verilen yerler değil, aynı zamanda bilinçli bireylerin yetiştiği yuvalar haline getirdiğini belirtti. Vali Çeber, ilkokul ve ortaokullarda sayaç ölçümlerinin başlatıldığını, dönem sonunda en fazla tasarruf sağlayan üç okula Büyükşehir Belediyesi tarafından ödül verileceğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çevre duyarlılığı ve milli bilincin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine değinerek, projenin öğrenciler açısından değerli bir adım olduğunu ifade etti.

GASKİ Genel Müdürü Sevda Usalp de iklim krizinin en büyük etkilerinden birinin su kaynakları üzerinde görüldüğünü belirterek, öğrencilerin suyun doğadaki döngüsünü ve bilinçli tüketimini öğrenmesi için çalışacaklarını söyledi.

Tören, protokol üyelerinin imzaları atması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.