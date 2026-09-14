Bursa'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, Heykel Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından gerçekleştirilen İlköğretim Haftası açılış programları ve yeni eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerle başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilk tören, Tarihi Heykel Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene; Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, il ve ilçe müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Heykel Meydanı'ndaki resmî törenin ardından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış programı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, il ve ilçe protokolünün katılımıyla Endez İlkokulu ve Endez Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Program; açılış, İstiklal Marşı ve saygı duruşu, protokol konuşmaları, öğrenci şiiri ve halk oyunları gösterisinin ardından sınıf ve öğretmenler odası ziyaretleriyle devam etti. Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından ilk ders zili çalınarak yeni eğitim-öğretim yılı resmen başlatıldı.

Programda konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, nitelikli eğitimin yanı sıra millî ve manevi değerleri benimsemiş, düşünen, üreten ve geleceğe yön veren nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Ayyıldız, okulun Bursa eğitimine kazandırılmasında emeği bulunan hayırsever Bülent Endez'e ve eğitim camiasına teşekkür ederek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İLK DERSİN TEMASI: 'MAYAMIZ BİRLİK, #İLKDERSİMİZKARDEŞLİK'

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ders teması olan 'Mayamız Birlik, #İlkDersimizKardeşlik' kapsamında sınıflarda kardeşlik, birlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelirken öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar balonlarını gökyüzüne bıraktı. Kardeşlik mesajının öne çıktığı programda, Filistinli ve Türk öğrenciler okul özlemi ve kardeşlik temalı konuşmalarıyla katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Programın devamında öğrenciler birbirlerine uçurtma hediye etti.

Program kapsamında öğretmenler odasını da ziyaret eden protokol üyeleri, öğretmenlerle bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Endez İlkokulu ve Endez Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulunun eğitim hayatına kazandırılmasındaki katkılarından dolayı hayırsever Bülent Endez'e plaket takdim edildi.

KAYAPA'DA YENİ ANAOKULU EĞİTİME KAZANDIRILDI

İlköğretim Haftası açılış programının ardından eğitim yatırımları kapsamında açılışı gerçekleştirilecek okullara ziyaretler düzenlendi. Programın ilk durağı Kayapa İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Okul bünyesinde yapımı tamamlanan yeni anaokulunun açılışı, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, eğitime kazandırılan kalıcı eserlerin önemine vurgu yaparak, 'Bu eserler durduğu müddetçe hayır defteri açık demektir. Bu kıymetli eğitim yuvalarının Bursa'mıza, ülkemize ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi. Kurdele kesiminin ardından yeni anaokulunun derslikleri ziyaret edildi. Öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen protokol üyeleri, sınıflarda gerçekleştirilen 'Mayamız Birlik, #İlkDersimizKardeşlik' temalı etkinliklere eşlik etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kayapa İlkokulu ve Ortaokulu bünyesindeki anasınıfının Bursa eğitimine kazandırılmasında emeği bulunan hayırsever Süleyman Uzan'a da plaket takdim edildi.

GELECEĞİN UZAY VE HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ UZMANLARI BURSA'DA YETİŞECEK

Eğitim yatırımları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerin son durağı, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, il ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay konuşmalarını yaptı.

Uluslararası vizyon, yabancı dil, güçlü akademik altyapı ve nitelikli mesleki eğitimi bir araya getiren GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Açılış programında sınıflar ziyaret edilerek öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya gelindi. Böylece Bursa'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, eğitime kazandırılan yeni yatırımlar, öğrencilerle gerçekleştirilen etkinlikler ve 'Mayamız Birlik, #İlkDersimizKardeşlik' mesajıyla başladı.