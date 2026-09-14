Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Konya Temsiliciliği 2026-2027 eğitim öğretim yılında Konya'nın ilçelerinde 2100 öğrenciye kırtasiye desteği ulaştırdı.

KONYA (İGFA) - Cansuyu Derneği, dar gelirli ailelerin zor şartlar altında okuyan çocuklarına ulaşarak eğitim masraflarını hafifletmek amacıyla yeni eğitim öğretim yılında Konya genelinde 2 bin 100 öğrenciye kırtasiye desteği sağladı. Yardım çalışmasının, derneğin 81 il temsilciliği tarafından da sürdürüldüğü bildirildi.

Cansuyu Derneği Konya İl Temsilcisi İsmail Tozan, projeye ilişkin değerlendirmesinde, Konya'nın ilçelerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği ulaştırdıklarını söyledi.

'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Tozan, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bağışçıların emanet ettiği yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin yanında olmayı amaçladıklarını ifade etti. Türkiye genelinde kırtasiye destek çalışmalarının genel merkez organizasyonuyla yürütüldüğünü kaydeden Tozan, Konya'da da ilçelerde yapılan tespitler sonucunda yaklaşık 2 bin 100 öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi. Hayırseverlerin katkılarını en doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı görev bildiklerini vurgulayan Tozan, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmaya ve iyiliği ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.