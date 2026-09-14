İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin 2022 yılından bu yana sürdürdüğü Beslenme Saati uygulamasında yeni dönem başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından 2022 yılından bu yana sürdürülen ve birçok kuruma örnek ve ilham olan 'Beslenme Saati' uygulamasında, 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte yeni dönem başladı.

İhtiyaç sahibi her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz şekilde erişebilmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında bugüne kadar yaklaşık 6 bin 711 çocuğa 860 bin beslenme paketi ulaştırıldı. Beylikdüzü Mutfak'ta sağlıklı ve hijyenik koşullarda, gıda ve beslenme uzmanlarının önerileriyle hazırlanan paketlerin içerisinde sandviç, poğaça, pizza, açma, peynir, zeytin, süt, meyve suyu, kuruyemiş ve meyve gibi çeşitli besin grupları bulunuyor. Menü planlamasında çocukların günlük ihtiyaç duyduğu protein ve karbonhidrat miktarları dikkate alınarak, farklı besin gruplarından dengeli enerji alımı gözetiliyor. Hazırlanan beslenme çantaları Beylikdüzü'nün 10 mahallesinde, 35 merkezde aileler tarafından teslim alınıyor.

Zehra Çalık ve Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, çocukların temel ihtiyaçlarından biri olan sağlıklı beslenmeye erişimini destekleyen uygulamanın yeni dönemi için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Zehra Çalık, Beslenme Saati'nin önemine vurgu yaparak, 'Eşim Mehmet Murat Çalık için yaptığı her proje çok kıymetli fakat çocuklara olan hassasiyetini Beylikdüzü'nde yaşayan herkes biliyor. Beslenme Saati projesi de onun için çok önemli. Hatta ilk tutuklandığında 'Bir zeytin tanesi bile eksik olmasın' demişti. Sağ olsun Başkan Vekilimiz ve ekip arkadaşlarımız süreci hassasiyetle yürüttüler. Hem kendim hem de eşim adına çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemimiz hayırlı, uğurlu olsun. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diliyorum' dedi.

Beslenme Saati uygulamasının sadece bir sosyal yardım değil aynı zamanda bir vicdan hareketi olduğunu vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi ise, 'Beslenme Saati bir yardım değil, haktır. Rakamlara baktığımızda, ilk gün 963 çocuğumuzla başladığımız bu yolculukta, bugün 6 bin 711 çocuğumuza ulaştık. Bu sayılar, istatistik değil; her biri, bir çocuğumuzun yüzündeki tebessüm, her biri, bir ailemizin hanesine dokunan umuttur' dedi.