Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla ziyaret ettiği üç okulda öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminin ilk gününde Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde üç okulu ziyaret etti. Başkan Vekili Şahin Biba, Nilüfer ilçesindeki Endez İlkokulu'nda Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen yeni eğitim-öğretim dönemi açılış töreninde yer aldı. Açılışın ardından okulda incelemelerde bulunan Başkan Vekili Biba, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerini iletti. Endez İlkokulu'ndaki törenin ardından Biba, Kayapa İlkokulu'na kazandırılan Selahattin Uzan ana sınıflarının açılış programına katıldı.

BAŞARAN İLKOKULU'NA YENİ OYUN ALANI SÖZÜ

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Nilüfer'deki törenler sonrasında Osmangazi'de Başaran İlkokulu öğrencileriyle de bir araya geldi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'un eşlik ettiği ziyarette Başkan Vekili Biba, okul müdürü İhsan Sarıgül'den okulun ihtiyaçları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okula yeni bir oyun alanı kazandırılacağının sözünü veren Başkan Vekili Biba, öğrencilerin tarımsal faaliyetleri öğrenmeleri ve çevreye duyarlı bir şekilde büyümeleri amacıyla okul bahçesinde oluşturulan hobi bahçesinde, başta toprak temini olmak üzere çevre düzenlemesi çalışmalarının da gerçekleştirileceğini belirtti. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Vekili Biba, çocuklara başarılar diledi.

'GELECEĞİN ERTUĞRUL GAZİ'LERİNİN YETİŞMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ'

Çocuklar kadar heyecanlı olduklarını belirten Başkan Vekili Biba, '2026-2027 yeni eğitim öğretim yılının başta şehrimiz olmak üzere ülkemize ve bütün dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha güvenli ve konforlu şartlarda eğitim alabilmesi için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün de okulumuzu gezdik. Okulumuzun bazı ihtiyaçları var. Hocalarımız bu konuda çok duyarlı. Çevreyle ilgili çocuklara sadece eğitimin yazdan ibaret olmadığını, çevreye de duyarlı olmalarını sağlayacak projeleri var. Biz de destek olacağımızı söyledik. Çocuklarımızın geleceğin Ertuğrul Gazi'leri olacak şekilde yetişmesine çaba göstereceğiz, gayret göstereceğiz' dedi.

Başkan Vekili Biba'nın Başaran İlkokulu ziyareti, öğrenciler ve öğretmenlerle çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.