Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Mektepleri'nde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başladı.

KONYA (İGFA)- Selçuklu Belediyesi, çocukların erken yaşlardan itibaren bilgi, beceri ve değerlerle donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda faaliyet gösteren Selçuklu Çocuk Mektepleri bünyesinde faaliyet gösteren Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi ve Yazır Külliyesi Hediye Mustafa Ünal Çocuk Mektebi'nde 2026-2027 eğitim dönemi başladı.

Selçuklu Çocuk Mektepleri bünyesinde Yazır Mahallesi'ne kazandırılan Yazır Külliyesi Hediye Mustafa Ünal Çocuk Mektebi ile Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Çocukların hem dini eğitim aldığı hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulduğu Yazır Külliyesi Hediye Mustafa Ünal Çocuk Mektebi'nde yeni dönem heyecanı yaşandı. Toplam 5 eğitim atölyesi ve bir etkinlik alanından oluşan Çocuk Mektebi'nde sabah grubunda 3 sınıf, öğlen grubunda ise 4 sınıf eğitim görüyor. Mektepte Elif-Ba, oyun ve rekreasyon, el becerileri ve sanat ile sahne sanatları atölyelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla çocukların eğitim süreçleri destekleniyor. Selçuklu Çocuk Mektepleri'nin faaliyet gösterdiği merkezlerden bir diğeri olan Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi de yeni eğitim öğretim döneminde çocukların gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Merkezde 4-6 yaş grubunda sabah 4 sınıf ve öğlen 4 sınıf, 7-10 yaş grubunda ise 2 sınıf eğitim görüyor. Çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim programlarında dini ve kültürel kazanımların yanı sıra sosyal becerileri destekleyen çeşitli etkinliklere yer veriliyor.

Başkan Pekyatırmacı 'Çocuklarımızın nitelikli eğitim ortamlarda eğitim almasını önemsiyoruz'

Selçuklu Belediyesi olarak çocukların geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayan çalışmaları önemsediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Selçuklu Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımızı çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olarak görüyoruz. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren doğru bilgiyle, milli manevi değerler ve nitelikli eğitim ortamlarıyla buluşmasını önemsiyoruz. Çocuk Mekteplerimiz de bu anlayışımızın önemli bir yansıması. Burada çocuklarımız hem dini eğitimlerini alıyor hem de sanat, el becerileri, oyun ve sahne sanatları gibi farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkânı buluyor. Amacımız; kendine güvenen, üreten, düşünen, değerlerine bağlı ve geleceğe umutla bakan nesillerin yetişmesine katkı sağlamak. Yeni eğitim öğretim döneminin tüm çocuklarımız, ailelerimiz ve eğitimcilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum' dedi.