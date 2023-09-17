Tureks Turun\u00e7 Madencilik, Frig Ultra Maratonu\u2019nda sponsor oldu\u011fu \u201c+1 Farkla Ko\u015fuyoruz\u201d parkuruyla \u00f6zel gereksinimli sporculara destek verdi.\r\n\r\nAfyonkarahisar\u2019da bu y\u0131l 9. kez d\u00fczenlenen Frig Ultra Maratonu toplam 7 \u00fclkeden 900 sporcunun kat\u0131l\u0131m\u0131yla ger\u00e7ekle\u015fti. Afyonkarahisar'\u0131n Frigya Vadileri'nde 6K, 11K, 22K, 44K ve 68K parkurlar\u0131ndan olu\u015fan arazi ko\u015fusuna bu y\u0131l, Tureks Turun\u00e7 Madencilik\u2019in deste\u011fiyle \u00f6zel sporcular i\u00e7in \u201c+1 Farkla Ko\u015fuyoruz\u201d parkuru eklendi. Sporcu \u00e7ocuklar i\u00e7in ayr\u0131lan toplamda 2,5km\u2019lik iki farkl\u0131 parkurda, ko\u015farak ya da y\u00fcr\u00fcyerek toplamda 60 \u00e7ocuk yar\u0131\u015ft\u0131. 120 ailenin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 etkinlikte dileyen \u00e7ocuklar aileleriyle birlikte yar\u0131\u015f\u0131 tamamlad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nTureks Turun\u00e7 Madencilik Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Osman Turun\u00e7: \u201cSpor, \u00f6zel gereksinimli \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n hayata tutunmalar\u0131nda \u00e7ok \u00f6nemli bir etken.\u201d\r\n\r\n\r\n\r\nYar\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan d\u00fczenlenen \u00f6d\u00fcl t\u00f6reninde, t\u00fcm sporculara madalyalar\u0131n\u0131 Tureks Turun\u00e7 Madencilik Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Osman Turun\u00e7 teslim etti. Turun\u00e7, \u201cSpor, bu \u00f6zel \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n geli\u015fimi ve hayata tutunmalar\u0131 ad\u0131na olduk\u00e7a \u00f6nemli bir faaliyet. Tureks Turun\u00e7 Madencilik olarak bu anlamda deste\u011fimizi vermeye her daim devam edece\u011fiz. Milli g\u00fcllecimiz sevgili M\u00fcnevvere Y\u0131lmaz\u2019\u0131n annesi Hanife Y\u0131lmaz\u2019\u0131n, antren\u00f6r O\u011fuz \u00d6zavar\u2019\u0131n ve ailelerin bu projedeki eme\u011fi \u00e7ok b\u00fcy\u00fck. Kendisiyle uzun zamand\u0131r \u00f6zel gereksinimli sporcular i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131yoruz. \u015eimdi bu de\u011ferli \u00e7ocuklar\u0131n aras\u0131na kat\u0131lmak isteyen adaylar i\u00e7in de var g\u00fcc\u00fcm\u00fczle i\u015f birli\u011fi yapmaya devam edece\u011fiz. Bu de\u011ferli ve \u00f6zel \u00e7al\u0131\u015fmada eme\u011fi ge\u00e7en herkese te\u015fekk\u00fcrlerimi sunmak isterim.\u201d s\u00f6zleriyle g\u00fcn\u00fcn anlam\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.