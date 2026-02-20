Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ yerleşkesi içerisinde inşa edilen Veri Kurtarma Merkezi'ni ziyaret etti. Deprem ve benzeri afetlere karşı dijital altyapının korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, merkezin stratejik bir yatırım olduğunu belirtti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanan Veri Kurtarma Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ile KASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Serdar Yaroğlu'ndan merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, doğal afetlere karşı önlem almanın önemine dikkat çekerek, 'Allah bir daha deprem boyutlarını göstermesin. Doğal afetler, felaketler olabiliyor, biz kul bazında önlem alacağız, üzerimize düşeni yapacağız. Çok anlamlı, önemli bir proje ve yaklaşım. Gerek Büyükşehir'imizin gerekse KASKİ'mizin bilgi işlem ekibini tebrik ediyorum. Dayanışmanın en güzel örneğini burada yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Merkezin yenilikçi olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, 'Kardeş belediyelerimizin bile verilerini muhafaza edecek ortamın olduğunu paylaşıyoruz. Yenilikçi, son sistem. Elinize, emeğinize sağlık' dedi.

Başkan Büyükkılıç'a KASKİ ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasdal ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.

Kurumun dijital altyapısının sürekliliğini sağlamak, kritik verileri güvence altına almak ve özellikle deprem gibi afet durumlarında hizmet kesintilerinin önüne geçmek amacıyla KASKİ yerleşkesi içerisinde Veri Kurtarma Merkezi Binası inşa edildi. Merkez; tek katlı, düşük riskli ve afet senaryoları gözetilerek projelendirilirken, ana hizmet binasından bağımsız şekilde konumlandırıldı. Bu kapsamda kurumda aktif olarak kullanılan sunucular, veri depolama üniteleri ve internet altyapısı, tamamen bu yeni veri merkezi binasına taşınarak devreye alındı.Yapılan planlama doğrultusunda, Veri Kurtarma Merkezi Binası Büyükşehir Belediyesi ile ortak kullanım esasına göre

tasarlandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait kritik bilgi işlem cihazları ve sistem altyapısının da bu merkeze taşınması planlanırken, böylece her iki kurumun dijital verileri ve sistemleri tek, güvenli ve afetlere dayanıklı bir merkezde korunacak.

Bu yatırımla birlikte, olası bir deprem durumunda ana hizmet binalarında meydana gelebilecek hasarlardan bilgi işlem altyapılarının asgari düzeyde etkilenmesi, kurumsal verilerin korunması ve vatandaşlara sunulan dijital hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amaçlanıyor. Veri Merkezi, afet anlarında hem KASKİ'nin hem de Büyükşehir Belediyesi'nin dijital operasyonlarının devamlılığını sağlayacak stratejik bir yapı niteliği taşıyor.

Gerçekleştirilen bu çalışma ile kamu kaynakları etkin ve verimli kullanılırken, mükerrer yatırımların önüne geçilerek kurumsal iş birliği güçlendirildi, bilişim altyapıları yüksek güvenlik ve süreklilik standartlarına kavuşturuldu. Veri Kurtarma Merkezi, afet anlarında hem KASKİ'nin hem de Büyükşehir Belediyesi'nin dijital operasyonlarının devamlılığını sağlayacak stratejik bir yapı olarak öne çıkıyor.