Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MLKP üyesi olduğu belirlenen bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı; yapılan operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

TUNCELİ (İGFA) - Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, MLKP terör örgütü üyesi olduğu belirlenen O.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. O.Ç., 'Terör Örgütü Üyeliği' ve 'Terör Örgütüne Finansman Sağlamak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://twitter.com/TunceliValiligi/status/2019730164817547310

Tunceli Valiliği, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla terör örgütleri ve uzantılarına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.