Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yıl önce yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anarak, şehirlerin kısa sürede yeniden imar edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat 2026 paylaşımında, üç yıl önce Türkiye'yi sarsan iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Erdoğan, 'Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza ve depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu afetlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin olarak, 'Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk' dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/2019669139946619037