Millî Eğitim Bakanlığınca, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin yarattığı yıkımı gidermek ve eğitim hizmetlerini yeniden yapılandırmak amacıyla bölgede yürütülen faaliyetleri kapsayan; merkez ve taşra teşkilatlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan 'Asrın Gayreti: Maarifin İyileştirici Gücü Raporu' yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından yürütülen eğitim destek faaliyetlerini raporladı.

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Asrın Gayreti: Maarifin İyileştirici Gücü' adlı rapor, afet bölgesinde gerçekleştirilen ayni ve nakdi yardımların kapsamını ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları aracılığıyla, depremden doğrudan etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde eğitim hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Raporda, afet sonrası eğitim destekleri 'Eğitim Materyali, Eğitsel ve Psikososyal Destekler, Eğitim Programlarını Destekleyici Çalışmalar, Yapım ve Onarım, Taşıma ve Beslenme Hizmetleri, Teknolojik Altyapı Destekleri' gibi 13 başlık altında analiz edildi.

BAKAN TEKİN: İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK AFETLERİNDEN BİRİ

Raporu takdim eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem, milletçe yaşadığımız en ağır sınavlardan biri olmuştur. Ancak devlet ve millet dayanışmasıyla bu büyük afetin altından güçlenerek kalkmayı başardık. Afet sonrası önceliğimiz, eğitim hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve öğrencilerimizin güvenli ortamlarda eğitimlerine devam etmesini temin etmek olmuştur' dedi.

Rapora göre, merkez teşkilatın yürüttüğü yardımlar kapsamında 15,7 milyon, taşra teşkilatları aracılığıyla ise 59,7 milyon kişiye destek sağlandı. Toplamda yaklaşık 75,5 milyon kişi eğitim odaklı yardımlardan faydalandı. Sağlanan ayni ve nakdi yardımların toplam değeri ise günümüz itibarıyla yaklaşık 185 milyar TL olarak kaydedildi.

Deprem öncesinde 11 bin 567 okul ve 119 bin 200 derslikte eğitim verilirken, deprem sonrası 10 bin 272 okul ve 109 bin 401 derslik hasarsız veya az hasarlı olarak hizmet verdi. 1.295 okul ve 9.799 derslik ise kullanılamaz hâle geldi. Raporda, hasarlı okulların onarımı ve güçlendirilmesi için toplam 915 proje hayata geçirildi; 14 bin 202 dersliğin yapımı tamamlandı, 233 okul ve 2 bin 965 derslik güçlendirildi.

Raporda, afet sonrası eğitim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve öğrenciler ile eğitim camiasının ihtiyaçlarının karşılanmasının, eğitim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasında kritik bir rol oynadığı vurgulanıyor.

'Asrın Gayreti: Maarifin İyileştirici Gücü Raporu'na ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ.