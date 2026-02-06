Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılında hayata geçirdiği yatırımları ve projeleri düzenlediği basın toplantısında anlattı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı yatırım ve projelerini tanıtmak üzere Taş Bina Kültür Sanat'ta basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başlayan Başkan Altay, 'O zor günlerde acıyı da umudu da birlikte omuzladık. Konya olarak o günlerde 'uzak' kelimesini sözlüğümüzden çıkardık. Her canın canımız, her gözyaşının emanetimiz olduğunu bilerek Hatay'daki kardeşlerimize tüm imkânlarımızı sunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde deprem bölgeleri yeniden hayat buldu' ifadelerini kullandı.

Başkan, Konya'nın geleceği için hayata geçirilen projeleri de aktardı: 'Bizim derdimiz günü kurtarmak değil, yarını kurmaktır. Şehrimizi yalnızca büyütmekle kalmayıp, aynı zamanda güzelleştiriyoruz. Yalnızca imar eden değil, ihya eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Konya'nın yarınları için daha yapacak çok işimiz var.'

Toplantıda Altay, 2025 yılı boyunca altyapı, ulaşım, tarım, kültür, sanat, eğitim, gençlik ve spor, sosyal destekler ile uluslararası projeler dahil çok sayıda yatırım ve hizmeti hayata geçirdiklerini açıkladı. Başkan, 2018'den bu yana 28 ilçeye yapılan yatırım tutarının 50,3 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Deprem sonrası Hatay'da restorasyon çalışmalarına da değinen Başkan Altay, 'Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonu Konya'ya ve Konyalılara nasip oldu. Bu süreçte destek veren Cumhurbaşkanımız, bakanlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Altay, konuşmasını, 'Hayata geçirdiğimiz her proje, çocuklarımızın geleceğine atılan bir imzadır. Konya'yı daha yaşanabilir, güçlü, üretken ve dirençli bir şehir hâline getirmeyi sürdüreceğiz. Rabbim birliğimizi daim eylesin' sözleriyle tamamladı. Programda AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de yaptıkları konuşmalarda Başkan Altay ve ekibinin 2025 yatırımlarındaki yoğun çalışmalarına dikkat çekerek desteklerini ifade etti.

Toplantıya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kuzey Kıbrıs Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.