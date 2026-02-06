TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, afetlerin kader değil yönetim sorunu olduğunu vurgulayarak ulusal ölçekte köklü bir 'Afet Risk Yönetim Sistemi' çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde yaptığı kapsamlı açıklamada, Türkiye'nin afetlere karşı hâlâ hazırlıksız olduğunu belirtti. Yıldız, depremler başta olmak üzere heyelan, sel, taşkın ve tsunami gibi doğa olaylarının doğal süreçler olduğunu, bunları afete dönüştürenin ise toplumsal ve yönetsel kırılganlıklar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her büyük afette aynı hataları tekrarladığını ifade eden Şube Bşakanı Mehmet Yıldız, kâğıt üzerinde kalan imar, afet ve yapı denetim mevzuatının toplumu koruyamadığını vurguladı. 'Dirençlilik değil, kırılganlık üreten bu düzenden derhal kurtulmalıyız' diyen Yıldız, afet yönetiminin yalnızca bina odaklı ele alınmasının büyük bir yanılgı olduğunu kaydetti.

Açıklamada, afet risklerinin azaltılması için jeolojik kırılganlıkların bilimsel yöntemlerle araştırılması, tehlike ve risk haritalarının mekânsal planlamaya entegre edilmesi gerektiği belirtildi. Yerel yönetimlerin afet yönetiminde daha etkin rol alması gerektiğine dikkat çeken Yıldız, karar süreçlerinin meslek odaları ve yurttaşların katılımına açık olması çağrısında bulundu.

Yıldız ayrıca, yapı üretim ve denetim süreçlerinde jeoloji mühendisliğinin yok sayılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, zemin ve temel etütlerinin bir 'maliyet' değil, yaşam güvencesi olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. İmar affı niteliğindeki uygulamalara son verilmesi, afet suçları için özel yasalar çıkarılması ve afet mahkemelerinin kurulması gerektiğini dile getirdi.

Afet yönetiminin sosyal yardım değil, ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayan Mehmet Yıldız, 'Afet Fonu' kurulması ve risk azaltma odaklı bir ekonomi anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyledi. Açıklamada ayrıca, 'Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı' kurulması çağrısı da yer aldı. Açıklamasını çarpıcı bir mesajla tamamlayan Başkan Yıldız, 'Evet, bugün 6 Şubat. Sonraki tarihin ne anlama geleceğini hep birlikte belirleyeceğiz' diyerek, bilime dayalı, katılımcı ve kamusal bir afet yönetimi anlayışının hayati önem taşıdığını vurguladı.