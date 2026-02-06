Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 bin emekli ve asgari ücretli için 5,2 milyon TL'lik ilaç katılım payı desteği sağladı. Başkan Yavaş, 'Sağlık ertelenemez, kimse yalnız bırakılmayacak' dedi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emekli ve asgari ücretli vatandaşların sağlık harcamalarını desteklemek amacıyla önemli bir adım attı.

Yaklaşık 40 bin kişi için toplam 5 milyon 175 bin 851 TL 34 kuruşluk ilaç katılım payı desteği sağlandı.

Başkan Yavaş, paylaşımında, 'Sağlık ertelenecek bir konu değildir. Kimse parası yok diye ilacını almaktan vazgeçmemeli. Kimse, imkânsızlıklar yüzünden sağlığını çaresizliğe terk etmemeli' ifadelerini kullandı. Paylaşımında belediyecilik anlayışını da özetleyen Başkan Yavaş, 'İnsanı merkeze alan, dayanışmayı esas alan, kimseyi yalnız bırakmayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz.' dedi.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/2019697601747001828