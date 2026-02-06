Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde yayımladığı mesajında, afetlere hazırlığın hayati bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, afetlere karşı hazırlığın bir tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Depremin ilk günlerinde sahada aktif olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Başkan Ercan Özel, 'O gün omuzlarımıza binen sorumluluk, bugün Yenişehir'i geleceğe hazırlama kararlılığımızın temelidir' dedi.

Özel, depremin Türkiye'nin hafızasına kazınan en büyük acılardan biri olduğunu belirterek, 'Enkaz başında beklenen bir nefesin, paylaşılan bir battaniyenin ve milletimizin gösterdiği dayanışmanın tarifi yok. Ancak o gün gördüğümüz bir gerçek daha vardı: Deprem değil, hazırlıksızlık ve ihmal can alıyor. Kaybettiklerimize olan borcumuzu, ancak daha güvenli şehirler inşa ederek ödeyebiliriz' dedi.

YENİŞEHİR'DE AFET SEFERBERLİĞİ

Başkan Özel, belediyenin son bir yılda afet yönetimi konusunda attığı adımlara değinerek, profesyonel arama kurtarma ekibi kurulmasını, yeni afet konteynerlerinin alınmasını ve halka yönelik simülasyon eğitimlerinin verilmesini örnek gösterdi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının sadece fiziksel yenilenme değil, hayat kurtarma meselesi olduğunu belirten Başkan Özel, 'Riskli yapı stokumuzu azaltmak, teknik incelemeler ve zemin etütleriyle ilçemizi bilimsel bir temelde koruma altına almak için çalışıyoruz. Unutmak, aynı acıları yeniden yaşamaya davetiye çıkarmaktır. 6 Şubat'ı unutmadık' ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda tüm vatandaşları afet bilinci konusunda duyarlı olmaya davet eden Başkan Ercan Özel, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.