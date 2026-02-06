İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden 'yatırım danışmanı' gibi davranarak vatandaşları dolandıran organize bir suç örgütü deşifre edildi. Şüphelilerin, Instagram üzerinden verdikleri reklamlarla yüksek kazanç vaat ettikleri, kurdukları paravan şirketler ve kripto platformları aracılığıyla milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Soruşturmada, şüphelilerin vatandaşlara borsada işlem yapıldığı izlenimi vererek kısa sürede sermayenin beş katına kadar kâr vaat ettikleri, mağdurlara 'IN.Pro' adlı yatırım uygulamasını yüklettikleri ve elde edilen paraları paravan şirket hesapları üzerinden kripto varlıklara aktararak takibi zorlaştırdıkları tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, yalnızca 5 mağdurun toplam 115 milyon 595 bin 965 TL dolandırıldığı belirlendi. Devam eden teknik takip ve kripto incelemeleri sonucunda farklı mağdurlara yönelik ek dolandırıcılık eylemlerinin de aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında; 50 paravan şirket ve bu şirketlerle bağlantılı 42 kişi, Para aklamaya aracılık ettiği belirlenen 3 kuyumcu firması, Banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi, TAPDK ve IP/PORT incelemeleriyle tespit edilen çok sayıda şüpheli olmak üzere toplam 154 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 44'ünün hâlihazırda cezaevinde olduğu bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; İstanbul başta olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Muğla, Manisa, Trabzon ve toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Başsavcılık, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve dijital-finansal delillerin toplanması amacıyla soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.