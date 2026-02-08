Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kent genelinde yaklaşık 1,5 aydır aralıksız süren karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaparak, fedakârca görev yapan ekipler ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

TUNCELİ (İGFA) - Tunceli'de etkisini uzun süredir sürdüren yoğun kış şartları nedeniyle karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentin birçok noktasında yolların günlerdir karla kaplı olduğunu belirten Tunceli Valisi Şefik Aygöl, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Vali Aygöl, yaklaşık 1,5 aydır Tunceli'nin birçok bölgesinde asfaltın dahi görünmediğini vurgulayarak, karla mücadelede görev alan ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre, pazar günleri dâhil fedakârca çalıştığını ifade etti. Kar temizleme ve yol açma çalışmalarında görev alan personelin büyük özveri gösterdiğini belirten Aygöl, bu zorlu süreçte sahada emek veren tüm çalışanları 'kahramanlar' olarak nitelendirdi.

https://twitter.com/sefikaygol/status/2020441365679640732

Açıklamasında gönüllü vatandaşlara ve anlayış gösteren Tuncelililere de teşekkür eden Vali Aygöl, 'Fedakâr mesai arkadaşlarım ve aileleri, gönüllü arkadaşlarımız ve sabırla bize yardımcı olan tüm hemşehrilerimize şehrimiz adına minnettarız' ifadelerini kullandı. Valiliğin koordinesinde sürdürülen çalışmaların, olumsuz hava koşulları sona erene kadar aralıksız devam edeceği bildirildi.