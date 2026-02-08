Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 'Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik'te AB mevzuatına uyum ve bazı maddelerde değişiklikler yaptı.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, açık alanlarda kullanılan teçhizatların çevrede yarattığı gürültü emisyonuna ilişkin yönetmelikte önemli değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, 2006 yılında yürürlüğe giren yönetmelik AB mevzuatıyla uyumlu hale getirildi ve bazı maddeler yeniden düzenlendi.

Yapılan değişiklikler kapsamında; yönetmeliğin dayandığı hukuki çerçeve, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda güncellendi. Ayrıca Avrupa Birliği Direktifleri ve Komisyon Tüzükleri dikkate alınarak, açık alan teçhizatlarının gürültü ölçüm yöntemleri ve raporlama gereklilikleri yönetmelikte yer aldı.

Buna ek olarak, yönetmeliğin 11'inci maddesi yürürlükten kaldırılırken, Ek III de güncellenerek yeni düzenlemeler çerçevesinde revize edildi.

Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girecek ve hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı uygulayacak. Uzmanlar, yönetmelik değişikliği ile açık alanlarda kullanılan makinelerin çevreye etkisinin daha etkin kontrol edileceğini ve AB uyumlu ölçüm yöntemleri sayesinde hem üretici hem kullanıcı hem de toplum açısından şeffaflığın artacağını belirtiyor.