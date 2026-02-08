Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da yapılacak Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projesinin sahasında incelemelerde bulundu.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da hayata geçirilecek Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projesinin yapılacağı alanı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerde AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu ve diğer yetkililer Bakan Göktaş'a eşlik etti. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, yaşlılara sunulan hizmet kalitesine dikkat çekerek, 'Büyüklerimizin hayatın içinde, huzurlu ve modern imkanlarla çevrili bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri en büyük gayemizdir. Erzurum'a kazandıracağımız bu merkez, hem rehabilitasyon imkanları hem de sosyal donatılarıyla yaşlılarımıza hak ettikleri konforu ve şefkati en üst seviyede sunacak bir yaşam alanı olacaktır. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun' dedi.

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı denetiminde yürütülen projenin yatırım bedeli 154 milyon 480 bin TL (KDV hariç) olarak belirlendi.

Yer teslimi 24 Kasım 2025'te yapılan tesisin 960 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Modern mimarisi, çevre düzenlemesi ve kapsamlı bakım üniteleriyle merkezin, Erzurum'un sosyal hizmet kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.