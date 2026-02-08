Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için şehir genelinde market denetimlerini yoğunlaştırdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Marketlerde, fırınlarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı, terazi ölçümleme kontrolü, raf-kasa fiyat kontrolü ve son kullanma tarihi (SKT) denetimi yapan zabıta ekipleri yanlışlara fırsat tanımıyor.

Zabıta ekipleri özellikle zincir marketler başta olmak üzere tüm işletmelerdüzenli olarak kontrol ediyor. Kontrollerde işyeri ruhsatları, terazi kontrolleri, raf ve kasa fiyat uyumu ile son kullanma tarihleri titizlikle inceleniyor. İncelemelerde karşılaşılan mevzuata aykırı durumlar ise tutanak altına alınarak İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildiriliyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi Sakarya'nın dört bir yanında aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ürünlere doğru fiyatla ulaşabilmesi için kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Kurallara uyan ve duyarlılık gösteren tüm işletmecilerimize teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verildi.